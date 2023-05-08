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Лукашенко как имитация рукопожатности

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  • 8.05.2023, 13:10
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Лукашенко как имитация рукопожатности

Самая лучшая страховка от дронов — живой глава другой страны на Красной площади.

Приглашение руководителей азиатских стран СНГ в Москву 9 мая - это не только попытка показать, что Путина кто-то уважает и еще приезжает в гости. К слову, вот уже три года той же самой имитацией рукопожатности занимается Лукашенко. Но для «ядерной державы» - это унижение, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

За приглашением стоит еще и страх. Если бункерный и синепалый являются законными военными целями, то их азиатские друзья - не более, чем живой щит. Самая лучшая страховка от дронов - живой президент другой страны.

Неожиданное гостеприимство объясняется страхом открытых пространств.

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