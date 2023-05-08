«Мурашки по коже»: белорус попал в страшную ситуацию на дорогах РФ

«Мурашки по коже»: белорус попал в страшную ситуацию на дорогах РФ2
- 8.05.2023, 13:26
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Белорусский водитель оказался в коридоре между встречными фурой и кроссовером.
5 мая читатель «АвтоГродно» может смело считать своим вторым Днем Рождения. На загородной трассе под Псковом перед ним лоб в лоб выехал водитель на Geely.
Белорусский водитель находился в долгой дороге. В тот день он ехал в Гродно из Москвы через Санкт-Петербург. По дороге нужно было заехать и в Псков.
– У въезда в Псков я заметил, что впереди меня на обгон фуры выехал кроссовер. Солнце светило в глаза, встречку было плохо видно, поэтому я отреагировал лишь тогда, когда между нами было расстояние около 60 метров, – говорит автор видео.
Белорусский водитель нажал на педаль тормоза и сначала вильнул вправо на обочину, но потом вовремя понял, что от лобового удара на эту же обочину смещается и встречный водитель Geely.
– Пришлось рисковать, оставаться в полосе и надеяться, что он не будет дёргаться. Вышло удачно, – говорит собеседник. Когда автор видео выровнял машину в своей полосе, Geely действительно промчался справа от него по обочине.
Белорусский водитель оказался в коридоре между встречными фурой и кроссовером. Вот как это было: