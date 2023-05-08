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«Мурашки по коже»: белорус попал в страшную ситуацию на дорогах РФ

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  • 8.05.2023, 13:26
  • 2,830
«Мурашки по коже»: белорус попал в страшную ситуацию на дорогах РФ

Белорусский водитель оказался в коридоре между встречными фурой и кроссовером.

5 мая читатель «АвтоГродно» может смело считать своим вторым Днем Рождения. На загородной трассе под Псковом перед ним лоб в лоб выехал водитель на Geely.

Белорусский водитель находился в долгой дороге. В тот день он ехал в Гродно из Москвы через Санкт-Петербург. По дороге нужно было заехать и в Псков.

– У въезда в Псков я заметил, что впереди меня на обгон фуры выехал кроссовер. Солнце светило в глаза, встречку было плохо видно, поэтому я отреагировал лишь тогда, когда между нами было расстояние около 60 метров, – говорит автор видео.

Белорусский водитель нажал на педаль тормоза и сначала вильнул вправо на обочину, но потом вовремя понял, что от лобового удара на эту же обочину смещается и встречный водитель Geely.

– Пришлось рисковать, оставаться в полосе и надеяться, что он не будет дёргаться. Вышло удачно, – говорит собеседник. Когда автор видео выровнял машину в своей полосе, Geely действительно промчался справа от него по обочине.

Белорусский водитель оказался в коридоре между встречными фурой и кроссовером. Вот как это было:

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