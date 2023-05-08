Мобильный телефон спас жизнь воину ВСУ, остановив пулю

Мобильный телефон спас жизнь воину ВСУ, остановив пулю1
- 8.05.2023, 13:37
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Видеофакт.
Украинские воины в ходе борьбы с российскими оккупантами ежедневно оказываются на волоске от смерти и нередко их спасает настоящее чудо. Так произошло и в той истории. Бойца от пули спас мобильный телефон, который находился в его кармане, пишет «Телеграф».
Так, в ходе очередного обстрела вражеская пуля летела прямо в украинского защитника. Это могло привести к серьезному ранению или даже смерти. Но счастливая случайно спасла ему жизнь, ведь пуля застряла в смартфоне. Она прошла в заднюю панель устройства и осталась в нем.
Побратим чудом уцелевшего воина спросил у него, где находился его телефон в момент попадания пули и он ответил, что гаджет был в кармане его куртки на ребрах, под сердцем.
«Ты такой везучий, я тебе говорю!», – удивленно и в то же время радостно сказал автор ролика.
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