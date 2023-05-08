закрыть
8 мая 2023, понедельник, 13:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мобильный телефон спас жизнь воину ВСУ, остановив пулю

1
  • 8.05.2023, 13:37
  • 1,072
Мобильный телефон спас жизнь воину ВСУ, остановив пулю

Видеофакт.

Украинские воины в ходе борьбы с российскими оккупантами ежедневно оказываются на волоске от смерти и нередко их спасает настоящее чудо. Так произошло и в той истории. Бойца от пули спас мобильный телефон, который находился в его кармане, пишет «Телеграф».

Так, в ходе очередного обстрела вражеская пуля летела прямо в украинского защитника. Это могло привести к серьезному ранению или даже смерти. Но счастливая случайно спасла ему жизнь, ведь пуля застряла в смартфоне. Она прошла в заднюю панель устройства и осталась в нем.

Побратим чудом уцелевшего воина спросил у него, где находился его телефон в момент попадания пули и он ответил, что гаджет был в кармане его куртки на ребрах, под сердцем.

«Ты такой везучий, я тебе говорю!», – удивленно и в то же время радостно сказал автор ролика.

Внимание! В ролике присутствует нецензурная лексика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса