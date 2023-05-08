Гаишники обложили Витебскую область

Гаишники обложили Витебскую область1
- 8.05.2023, 13:55
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Датчики контроля скорости работают на трассах в трех районах.
Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на трассах в трех районах Витебской области. Об этом БелТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Устройства установлены в Оршанском районе на трассe М1/Е30. Это участок, где водители за рулем могут передвигаться со скоростью максимум 60 км/ч.
Аналогичные датчики контроля скорости работают в Лиозненском районе на трассе Р21, неподалеку от населенного пункта Стасево. Здесь скоростные ограничения для транспортных средств составляют 70 км/ч.
Отдельный датчик также до 20.00 работает на трассе М8/Е95 в Городокском районе, рядом с населенным пунктом Быки. Ограничения скорости на отрезке - 60 км/ч.
Госавтоинспекция призывает автолюбителей учитывать эту информацию, быть предельно внимательными и осторожными на дороге.