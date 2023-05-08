Белорусский инфекционист объяснила, перед какими прививками надо проверять антитела 8.05.2023, 14:45

Есть прививки, которые нужно делать раз в 10 лет.

Нужно ли проверять антитела перед прививкой? На этом вопрос ответила заведующая отделением инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, профессор Аннa Ключаровa.

Начнем с того, что все взрослые должны вакцинироваться против дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Пропускать дату вакцинации нельзя. Вакцинация позволяет поддерживать уровень иммунитета на должном уровне, отметила профессор.

При этом нет никакой целесообразности в определении титра антител перед этими либо другими прививками.

- Как известно, при большинстве инфекций срабатывает не только гуморальный, но и клеточный иммунитет, который невозможно измерить, - отметила Анна Ключарова. - Есть исследования, на основании которых мы можем делать выводы о том, как часто нужно проводить вакцинацию, какая должна быть схема и дозы. Каждого взрослого человека прививают от дифтерии и столбняка раз в 10 лет, поскольку известно, что иммунитет к этому времени падает.

Существуют группы риска, в которых измеряют уровень антител. Например, беременные женщины, инфицированные вирусом гепатита В. В их случае применяется схема лечения, исключающая возможность заражения ребенка. При этом еще определяется уровень иммунитета и антител.

Стало известно также, что ВОЗ предлагает ввести в Беларуси обязательные прививки от вируса папилломы человека. Во многих страна Европы уже проводят такую вакцинацию, это снижает риск онкологии.

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