«Можем дойти до точки перелома»: эксперт спрогнозировал серьезные военные операции ВСУ 8.05.2023, 15:10

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Украинцы ведут мощную и информационно-психологическую операцию.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что когда начнется контрнаступление Украины, россияне будут в панике убегать. И такие тревожные настроения в стане врага уже царят.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник отметил «24 каналу», что такие громкие заявления, когда украинцы еще находятся в ожидании наступления, могут быть частью информационно-психологической операции. Они ведь имеют место в этой войне.

Черник предположил, что это может быть стратегией политического и военного руководства Украины по запутыванию противника, чтобы он не понимал, где, когда и при каких обстоятельствах мы начнем освобождать наши земли.

- Это произойдет неизбежно. Моя личная позиция, что в цикле лето – начало осени состоятся самые серьезные крупные военные операции. И мы можем даже дойти до точки перелома, – отметил военный эксперт.

- И пусть хорошие новости к нам поступают естественным путем. Удовольствие разочарования лучше, чем его горечь, - подчеркнул Петр Черник.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов также отметил, что пропаганда предоставляет россиянам ложную информацию о положении вещей на местах накануне наступления ВСУ. Он подчеркнул, что война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в Интернете. Поэтому Россию ждет неизбежная военная катастрофа.

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