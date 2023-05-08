Эксперт: У Украины есть возможности для ударов по кораблям РФ 8.05.2023, 15:51

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Капитан ВСУ анонсировал морские операции на Черном море.

Украина может значительно ограничить возможность Черноморского флота России действовать в оккупированном Севастополе, а также повредить или уничтожить российские корабли. Это возможно сделать с помощью воздушных, морских и подводных дронов.

Об этом рассказал «Апострофу» эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

По его данным, сейчас силы ЧФ РФ равномерно распределены между Новороссийском и оккупированным Севастополем. В Новороссийске хранятся наиболее новые и отремонтированные в Севастополе корабли, являющиеся носителями «Калибров». В Севастопольской бухте на судоремонтном заводе, напротив, находятся гораздо старше, еще советской постройки. В обоих городах находятся около 40 кораблей и катеров.

Те, что находятся в Новороссийске, трудно получить украинскими средствами поражения, но это решаемая инженерная задача. Что касается Севастополя, то туда недавно вернулись из Новороссийска две подводные лодки проекта 636.6.

- Мы знаем, что, в принципе, из Севастополя также происходит деятельность сил Черноморского флота, в том числе против Украины. Хотя ракет они сейчас выпускают гораздо меньше. Последний раз, когда они четыре ракеты запустили по Николаеву, было две недели назад. Сейчас они эти надводные силы используют в качестве тактического фона, когда наносят удары по Украине с воздуха дронами или очень старыми, но все же опасными ракетами Х-22, как это было в эту ночь, - отметил Рыженко.

По его словам, комбинация воздушных, морских и подводных дронов может как ограничить деятельность кораблей в Севастополе, так и уничтожить их.

- Россияне усилили защиту, особенно Севастопольской бухты, но, думаю, в любом случае комбинация дронов – воздушных, морских и подводных – может очень серьезно ограничить возможность российского флота действовать там, где они хотят действовать. Во-вторых, даже нанести им какие-то повреждения, даже уничтожить их боевые единицы в тех местах, где они совершают эти ракетные пуски. И если у них будут какие-то планы совершать какие-то десантные операции, это (дроны — прим.) также очень эффективное оружие, оно может действовать в тех районах, которые будут назначены, – рассказал эксперт.

По мнению Рыженко, мир еще увидит действие соответствующих дронов по целям на море, но их не хватит. Для этого Украине нужно развивать москитный флот.

- На самую ближайшую перспективу, наиболее реально развитие москитного флота – небольших катеров, которые могли бы наносить ракетные удары, могли бы патрулировать определенные морские участки, проводить противоминное обследование, уничтожать мины на рекомендованных путях, осуществлять противодиверсионные мероприятия, поддерживать и высаживать амфибийный десант, – объяснил он.

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