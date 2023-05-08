Странам ЕС направили предложения по 11-му пакету санкций против России 8.05.2023, 16:24

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Что в него войдет?

Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по 11-му пакету санкций против России было разослано государствам-членам и направлено на закрытие лазеек в торговых ограничениях России.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, Еврокомиссия предложила внести в черный список несколько китайских компаний и ограничить экспорт в страны, которые, как считается, причастны к обходу торговых ограничений России.

Несколько дипломатических источников сообщили в понедельник, что 27 стран-членов ЕС, которые все должны согласиться на введение новых санкций, проведут в среду первое обсуждение предложения.

По словам источников, предложение направлено на борьбу с обходом существующих торговых ограничений через третьи страны после того, как ЕС назвал Китай, Турцию, ОАЭ, а также страны Центральной Азии и Кавказа потенциальными виновниками.

По словам дипломатов, знакомых с этим предложением, активы семи компаний в Китае будут заблокированы в ЕС, что станет первым для блока наказанием Китая за обвинения Пекина в пособничестве войне России в Украине.

В понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай призывает ЕС не идти по «неправильному пути» и что он готов принять меры для защиты своих прав и интересов.

«Китай выступает против действий, которые используют китайско-российское сотрудничество в качестве предлога для введения незаконных санкций или юрисдикции длинных рук против Китая», - заявил Ван на очередной пресс-конференции.

Financial Times сообщила в понедельник, что компаниями были 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, базирующиеся в материковом Китае, а также Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments в Гонконге.

По словам источников, среди тех, кто будет добавлен в черный список, также будут лица, подозреваемые в причастности к депортации украинских детей и перемещению культурных ценностей в Россию из зоны боевых действий на Украине.

В 11-м пакетом санкций ЕС против России блок представит новый механизм сокращения своего экспорта в третьи страны, которые, как считается, причастны к обходу санкций против России.

- На данный момент это будут пустые сосуды, которые затем можно будет наполнить по мере необходимости. Все дело в том, чтобы никогда не использовать его, сначала пойти на дипломатический контакт и предложить техническую помощь, - сказал один из дипломатов ЕС.

Некоторые источники предположили, что обсуждения между странами-членами могут быть долгими и напряженными, поскольку это предложение может нарушить экономические и политические связи, в том числе с крупными державами.

- Я бы не ожидал решения ни в среду, ни на следующей неделе. У государств-членов будет много идей о том, хороший ли это путь или нет, как это на самом деле повлияет на них, - сказал второй дипломатический источник.

Напомним, Европейский Союз обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций. Особенно это касается тех, которые не могут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями.

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