Третью ночь подряд в Беларуси фиксируются температурные рекорды 8.05.2023, 16:20

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На завтра синоптики объявили штормовое предупреждение.

Третью ночь подряд в Беларуси фиксируются рекорды холода. 8 мая новые температурные минимумы отмечены на 13 метеостанциях. Об этом свидетельствует сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета, пишет «Зеркало».

Самый старый антирекорд — 1959 года — переписан в Верхнедвинске (-2,4 против +0,2 градуса).

Четыре минимума относилось к 1979 году: в Березинском заповеднике (-3 против -2,9 градуса), Шарковщине (-1,4 против -0,9), Ошмянах (-1,4 против -0,8), Борисове (-1 против -0,3).

В Езерище обновлен экстремум 1999 года (-3,6 против -0,5). На год меньше антирекордам, перекрытым в Бобруйске (-3,5 против -1,6), Ганцевичах (-3,3 против -1,5), Орше (-2,1 против -0,6), Слуцке (-1,9 против -0,1), Кличеве (-1,5 против -1,4) и Ивацевичах (-0,8 против -0,3).

В Мстиславле переписан минимум 15-летней давности (-2,6 против -1,5), в Лиде — повторен экстремум 2000 года (+0,1).

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Антирекорд ночи для всей территории страны держится 70 лет: 8 мая 1953 года в Вилейке наблюдался мороз до -6,4 градуса. Самым холодным местом минувшей ночью были Лынтупы (-3,9).

7 мая в стране был перекрыт абсолютный температурный антирекорд ночи за весь период инструментальных метеонаблюдений: в Езерище воздух охладился до 5,9 градуса мороза. Прежний минимум продержался девять лет (-3,9 градуса в Орше ночью 7 мая 2014 года). В Минске обновился антирекорд ночи, державшийся с 1917 года (-1,4 против -1 градуса).

6−8 мая обновилось 39 локальных температурных антирекордов, с начала месяца — 42 (по одному 1, 2 и 4 мая).

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