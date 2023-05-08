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Политзаключенного отца шестерых детей будут повторно судить

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  • 8.05.2023, 16:46
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Политзаключенного отца шестерых детей будут повторно судить
Дмитрий Лазарь

На этот раз его обвиняют в «оскорблении судьи».

38-летний Дмитрий Лазарь был задержан 11 ноября 2022 года. У мужчины шестеро детей, из которых трое — несовершеннолетние, сообщает «Вясна».

В суде Молодечненского района 2 марта его осудили по ст. 391 («оскорбление судьи или народного заседателя»), ст. 369 («оскорбление представителя власти»), ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») УК. Суд назначил Дмитрию 2,5 года колонии и штраф в размере 100 базовых величин (3700 рублей).

Стало известно, что 10 мая в Волковыске состоится очередной суд над политзаключенным. На этот раз его обвиняют по ст. 391 УК («оскорбление судьи»). Дело будет рассматривать судья Николай Талашко.

Дмитрий Лазарь имеет высшее образование и работает водителем в частной фирме.

Поддержать политзаключенного можно письмами и телеграммами: ИВС Волковысского РОВД. 231900, Гродненская область, г. Волковыск, ул. Советская, 46, Дмитрию Владимировичу Лазарю.

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