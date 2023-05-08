Сколько украинцев считают Путина Гитлером современности: результаты опроса 8.05.2023, 17:19

92% украинцев верят в победу над РФ.

94% украинцев в очередном опросе заявили, что считают президента РФ Путина, развязавшего войну с Украиной, диктатором и современником Адольфа Гитлера. Таковы результаты соцопроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова вместе с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива

Также, согласно ему, около 92% граждан по-прежнему заявили, что верят в победу над Россией. Жители всех регионов фактически единогласно верят, что украинцы победят. Кроме того, остается высоким уровень поддержки военных и осуждение преступлений агрессии РФ.

Украинцы высказались, какие важные события во время войны поддерживают моральный дух и ассоциируются с гордостью и победой. В частности, такими оказались разные военные операции: освобождение Херсона (15%), защита Харькова (11%), деоккупация Киевской области (10%). Среди общих факторов, способствующих положительным эмоциям, отмечают освобождение оккупированных территорий (16%), гордость по ВСУ (10%) и чувство единства среди украинцев (9%).

Опрос был проведен с 23 по 30 марта 2023 года.

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