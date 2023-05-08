Украинские бойцы уничтожили три российских дрона в Херсонской области
- 8.05.2023, 17:27
Двое из них - ударные БПЛА типа «Ланцет».
Украинские силы и средства ПВО уничтожили три российских беспилотника в Херсонской области в понедельник, 8 мая. Об этом сообщает украинское воздушное командование «Юг».
Украинские защитники «приземлили» два ударных БПЛА типа «Ланцет» и один беспилотник типа ZALA.
«Ланцеты» сбили воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.
Отметим, что сегодня украинские пограничники сбили три российских беспилотника на востоке.
Всего с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2,6 тысяч дронов оперативно-тактического уровня.