Украинские бойцы уничтожили три российских дрона в Херсонской области 8.05.2023, 17:27

Двое из них - ударные БПЛА типа «Ланцет».

Украинские силы и средства ПВО уничтожили три российских беспилотника в Херсонской области в понедельник, 8 мая. Об этом сообщает украинское воздушное командование «Юг».

Украинские защитники «приземлили» два ударных БПЛА типа «Ланцет» и один беспилотник типа ZALA.

«Ланцеты» сбили воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.

Отметим, что сегодня украинские пограничники сбили три российских беспилотника на востоке.

Всего с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2,6 тысяч дронов оперативно-тактического уровня.

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