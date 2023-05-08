ВСУ ликвидировали базирование россиян в Бахмуте, которое скрывалось в многоэтажке 2 8.05.2023, 17:53

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Украинские защитники провели очередную успешную операцию.

В Бахмуте украинские военные уничтожили позицию российских оккупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.

Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь с многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777», - говорится в сообщении.

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