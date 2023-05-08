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ВСУ ликвидировали базирование россиян в Бахмуте, которое скрывалось в многоэтажке

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  • 8.05.2023, 17:53
  • 2,256
ВСУ ликвидировали базирование россиян в Бахмуте, которое скрывалось в многоэтажке

Украинские защитники провели очередную успешную операцию.

В Бахмуте украинские военные уничтожили позицию российских оккупантов, которые вели постоянный обстрел с одной из многоэтажек города.

Об этом сообщили Силы специальных операций Вооруженных сил Украины.

«Уничтожен пулеметный расчет противника, который вел огонь с многоэтажки в Бахмуте. Очередная слаженная работа операторов ССО с расчетом М777», - говорится в сообщении.

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