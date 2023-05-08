В Узбекистане объявили о проведении досрочных выборов президента

В Узбекистане объявили о проведении досрочных выборов президента1
- 8.05.2023, 18:19
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Последние выборы президента прошли в республике в 2021 году.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник, 8 мая, по результатам референдума объявил о проведении досрочных президентских выборов.
Об это сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиеев заявил, что проведение досрочных президентских выборов «послужит обеспечению функционирования государственной власти в соответствии с требованиями обновленной Конституции, полноценной реализации принципа народовластия».
Согласно поправке к статье 66 «Избирательного кодекса», досрочные выборы президента должны быть проведены в течение 2 месяцев после объявления президентом.
Как сообщает «Радио Озодлик», досрочные президентские выборы позволят Шавкату Мирзиееву остаться у власти до 2037 года.
30 апреля в Узбекистане прошел референдум, на котором якобы более чем 90 процентами голосов была одобрена новая редакция Конституции, изменившая срок и полномочия президента.
Теперь срок полномочий президента был увеличен с пять до семи лет.
Мирзиеев руководит Узбекистаном с 2016 года. Последние выборы президента прошли в республике в 2021 году.