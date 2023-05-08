В Узбекистане объявили о проведении досрочных выборов президента 1 8.05.2023, 18:19

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Последние выборы президента прошли в республике в 2021 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в понедельник, 8 мая, по результатам референдума объявил о проведении досрочных президентских выборов.

Об это сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиеев заявил, что проведение досрочных президентских выборов «послужит обеспечению функционирования государственной власти в соответствии с требованиями обновленной Конституции, полноценной реализации принципа народовластия».

Согласно поправке к статье 66 «Избирательного кодекса», досрочные выборы президента должны быть проведены в течение 2 месяцев после объявления президентом.

Как сообщает «Радио Озодлик», досрочные президентские выборы позволят Шавкату Мирзиееву остаться у власти до 2037 года.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум, на котором якобы более чем 90 процентами голосов была одобрена новая редакция Конституции, изменившая срок и полномочия президента.

Теперь срок полномочий президента был увеличен с пять до семи лет.

Мирзиеев руководит Узбекистаном с 2016 года. Последние выборы президента прошли в республике в 2021 году.

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