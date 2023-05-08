Украинские воины продвинулись на Бахмутском направлении 8.05.2023, 18:30

Освободи километр украинской земли от оккупантов.

Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и освободили километр украинской земли. Об этом сообщил командир разведывательного подразделения «Terra» Николай Волохов с позывным «Абдула».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео записал командир подразделения «Terra» на своей странице в телеграме.

«Работаем, имеем результат — километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от «вагнеровцев», освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине», - сообщил «Абдула».

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