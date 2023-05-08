Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29 8.05.2023, 18:51

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Об этом сообщил глава Минобороны Польши.

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, которые обещали передать в рамках военной помощи.

Как сообщает журналист Defence24.pl Якуб Паловский в Twitter, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29», - привел журналист слова польского чиновника.

При этом Блащак не раскрыл более детальные подробности доставки самолетов в Украину.

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