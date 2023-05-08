Белорус устроился на работу по интернет-объявлению и в первый же день попал под «уголовку» 1 8.05.2023, 19:01

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Мужчине предлагали большой заработок.

В Бресте задержали курьера телефонных мошенников, сообщили 8 мая в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась 87-летняя жительница Пинска, которая стала жертвой аферистов. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся следователем. Рассказав историю о ДТП, якобы совершенном ее дочерью, выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей. Деньги она передала курьеру, который пришел к ней домой.

Оперативники задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 23-летний житель деревни Высокое. Мужчина рассказал, что объявление о работе нашел в интернете, предлагали большой заработок.

Полученные от потерпевшей деньги курьер успел перевести работодателю, забрав свой процент. Это было его первое задание.

Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Санкция статьи предусматривает от двух до семи лет лишения свободы.

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