Семь неожиданных способов использования Coca-Cola в хозяйстве 1 8.05.2023, 19:08

Кола помогает не только утолить жажду.

Кола не очень полезна, поэтому пить ее необязательно — лучше использовать в хозяйстве. УНИАН собрал 7 необычных и полезных способов применения кока-кола.

Это популярный способ использования колы - она хорошо очищает ржавые и окисленные поверхности. Для этого советуют погрузить ржавый предмет в емкость с кока-колой на сутки, а затем протереть и удалить остатки ржавчины. Колой также можно почистить потускневшие украшения: нужно опустить в напиток кольцо или цепочку, а потом протереть мягкой тряпочкой.

Кока-кола для чистки зеркала и автостекла

Кола содержит лимонную кислоту, поэтому напиток может заменить средство для мытья стекол и зеркал — он не оставляет разводов.

Также кола помогает разморозить лобовое стекло автомобиля: нужно побрызгать газировкой стекло и подождать минуту, а затем соскрести остатки талого льда и снега.

Кока-кола от жвачки

С помощью колы можно избавиться от жвачки на одежде или если она застряла в волосах. Нужно налить напиток на жвачку и подождать несколько минут.

Кока-кола от накипи в чайнике

Кола помогает удалить накипь в чайнике и пригоревшую грязь на сковородках и кастрюлях. Нужно просто налить напиток в посуду и вскипятить — за счет углекислоты и высокой температуры накипь и грязь отделяются от поверхности и смываются.

Кока-кола для чистки унитаза

С помощью колы можно почистить унитаз. Ранее мы рассказывали о том, как очистить кока-колой унитаз, даже если он сильно загрязнен.

Также кола растворяет известковый налет — нужно обернуть краны тряпкой, пропитанной напитком, а после протереть их.

Кока-кола от вредителей сада и огорода

Колу можно использовать как приманку для слизней и муравьев. Если налить напиток в пластиковые стаканчики и закопать их на уровне почвы, то слизни попадут в ловушку. И в жару от колы не будет такого запаха, как от пива (его слизни тоже любят).

Обрызгивание колой с водой в пропорции 1:1 помогает избавиться от белокрылки.

Кока-кола от укусов

Кола снимает зуд от укуса комара или пчелы, а также раздражение после укуса медузы. Поэтому напиток можно использовать в качестве первой помощи.

Кроме всего, ученые доказали, что помогает кока-кола для пищеварения — за счет повышенной кислотности и содержания фосфорной и углекислоты. Но пить напиток следует лишь в случае, если есть проблемы с перевариванием пищи. Этот совет ни в коем случае нельзя воспринимать как руководство к действию и пить напиток постоянно.

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