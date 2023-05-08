В 72 районах Беларуси запрещено въезжать в лес на машине 8.05.2023, 19:14

Вызвано это повышенной пожароопасностью.

Интерактивная карта Минлесхоза щедро окрашена в желтый цвет — это значит, что на большей части страны посещение лесов ограничено. Не коснулись запреты только Могилевской области.

Всего же в Беларуси действуют ограничения на посещения лесов в 72 районах. Это означает, что прогуляться по лесу можно, а вот въезжать на машине и тем более разводить костры — нельзя. Вызвано это повышенной пожароопасностью, даже несмотря на заморозки по ночам и довольно прохладную для мая погоду.

Если лесники заметят нарушение, вам могут выписать штраф до 12 базовых величин (сейчас это 444 рубля), даже если ваши действия не привели к материальному ущербу.

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