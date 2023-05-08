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Представлен телефон Nokia 106

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  • 8.05.2023, 19:54
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Представлен телефон Nokia 106

C MP3-плеером и «Змейкой».

Nokia Mobile представила ряд новых телефонов, среди которых особое внимание заслуживает Nokia 106 (2023). Этот аппарат снащен несколькими ностальгическими дополнениями. Речь идет о музыкальном плеере и популярной игре «Змейка», которых нет в Nokia 105, передает «Онлайнер».

Nokia 106 обладает MP3-плеером, FM-радио, упомянутой игрой и фонариком. Телефон может работать до 22 дней в режиме ожидания без необходимости подзарядки, а время разговора составляет до 12 часов. Для использования MP3-плеера необходимо вставить карту microSD. Nokia 106 доступна в трех цветовых вариантах: красном, голубом и черном.

Стоит отметить, что Nokia 106 поддерживает только 2G-сети, так же как и модели Nokia 105 и Nokia 110. В ближайшее время все три телефона поступят в продажу, предлагая пользователям разнообразные возможности.

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