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Минобороны Украины показало, как силы ПВО ночью уничтожали в Киеве дроны-камикадзе оккупантов

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  • 8.05.2023, 20:02
  • 1,402
Минобороны Украины показало, как силы ПВО ночью уничтожали в Киеве дроны-камикадзе оккупантов

Видео.

Министерство обороны Украины 8 мая опубликовало в Twitter видео работы сил ПВО ВСУ в Киеве во время ночной атаки России иранскими дронами-камикадзе.

«Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были нацелены на Киев, – сказано в сообщении. – В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войны современные нацисты – рашисты – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, уйдет в неизвестность. Так же, как и ее предшественники».

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