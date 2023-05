Минобороны Украины показало, как силы ПВО ночью уничтожали в Киеве дроны-камикадзе оккупантов

Видео.

Министерство обороны Украины 8 мая опубликовало в Twitter видео работы сил ПВО ВСУ в Киеве во время ночной атаки России иранскими дронами-камикадзе.

«Минувшей ночью было сбито 35 из 35 российских беспилотников! 30 из них были нацелены на Киев, – сказано в сообщении. – В этот День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войны современные нацисты – рашисты – уничтожают мирные города. Империя, о которой они мечтают, уйдет в неизвестность. Так же, как и ее предшественники».

Last night, 35 of 35 russian drones were shot down!

30 of them targeted Kyiv.

On this Day of Remembrance &Victory over Nazism in WWII, today’s Nazis - ruscists - are destroying peaceful cities. The empire of which they dream will fade into obscurity. Just like its predecessors. pic.twitter.com/easqvc8W17