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Как ускорить рост растений

  • 8.05.2023, 20:29
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Как ускорить рост растений

Лайфхаки для садоводов.

Горчица поможет избавиться от колорадских жуков. Сухую пачку горчицы нужно развести в ведре со 100 миллилитрами уксуса. Таким раствором надо опрыскать картофельную ботву.

Перекись водорода поможет ускорить рост семян капусты, свеклы и помидоров. Просто замочите их за день перед посадкой.

Обычный чай поможет луку расти здоровым и не болеть. Садите лук вместе с чайной заваркой. Вносите ее сухой в каждую луковицу при посадке.

Банановый прикорм поможет растениям расти быстрее. Залейте водой банановую кожуру, дождитесь пузырьков и полейте растения.

Дрожжи также могут ускорить рост цветов. Растворите 100 грамм дрожжей в 100 литрах воды и поливайте растения раз в месяц.

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