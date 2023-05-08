В России горит почти 70 тысяч гектаров леса 2 8.05.2023, 20:41

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Лесные пожары продолжаются уже несколько дней.

В нескольких регионах России продолжаются десятки лесных пожаров. На пике их суммарная площадь достигала почти 70 тыс. гектаров.

В частности, в Свердловской области по данным региональных властей на утро 8 мая горело 54 157 гектаров леса – продолжались 64 пожара. Позже в правительстве области уточнили, что площадь пожаров уменьшилась до 22 тыс. гектаров.

Пожары тушат более 5 тыс. специалистов и еще 5 тыс. волонтеров. Как пишет 66.ru, за последние два дня из зоны бедствия эвакуирован 1241 человек.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации на территории всего региона. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что за последние несколько дней в регионе зафиксировано 60 природных пожаров, в том числе 13 крупных. Их общая площадь составляет 11 тыс. гектаров. Уничтожены более 300 жилых домов и 3900 других строений.

В пожарах погибли шесть человек, 14 пострадали, писал ТАСС. В основном у них диагностированы ожоги. Следственный комитет завел уголовное дело о халатности.

Шумков написал, что вечером 7 мая пригород Кургана загорелся сразу с нескольких сторон одновременно.

«Самая сложная ситуация сложилась вдоль шоссе Тюнина. Огненный смерч местами высотой более 10 метров несколько часов крутило вдоль шоссе, где были несколько десятков садовых и дачных товариществ с жилыми и заброшенными домами, а также микрорайон Смолино», – говорится в его сообщении.

Как отмечает «Медуза», пожары в Тюменской области продолжаются с 4 мая. 7.ru, ссылаясь на региональное управление МЧС сообщило, что по данным на 8 мая в области продолжаются 12 лесных пожаров, из которых восемь начались накануне. Общая площадь возгорания – 1170 гектаров.

Тюменский губернатор Александр Моор ввел 7 мая режим чрезвычайной ситуации на территории всей области, пишет «Интерфакс».

Также 8 мая глава региона Виталий Хоценко ввел в области режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Как пишет ngs55.ru, Омск накрыло смогом, жители города жалуются на запах гари.

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