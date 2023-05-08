Украинский дрон-камикадзе уничтожил российский танк, который защищался «мангалом» 8.05.2023, 20:51

Иллюстративное фото

Видеофакт.

Поставщик дронов-камикадзе Силам обороны, волонтерская группа Escadrone показала видео уничтожения очередного российского танка с «дополнительной защитой».

На записи с камеры украинского дрона-камикадзе зафиксировано, как он приближается к цели.

Скоро становится ясно, что цель, – российский танк, на который оккупанты наварили «мангал» в тщетной надежде защититься от украинского огня.

Дрон стремительно приближается к танку и взрывается.

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