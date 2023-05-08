Бездомная американка выиграла 5 млн в лотерею в супермаркете 7 8.05.2023, 21:39

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Сказка наяву.

Купив счастливый лотерейный билет в супермаркете в Питтсбурге, Люсия Форсет из Сакраменто стала обладательницей огромного состояния.

Женщина, у которой шесть лет назад не было дома, стала мультимиллионершей после того, как выиграла огромную сумму в $5 млн по билету Scratchers, сообщает издание NDTV.

Когда Форсет нацарапала выигрышный билет возле магазина, она проверяла масло в своем автомобиле.

Выражая свое потрясение и благодарность за выигрыш, она сказала: «Я купила только один билет; я закрыла глаза и выбрала этот билет, и он выиграл!».

«Сейчас Форсет — один из самых новых мультимиллионеров Калифорнии благодаря счастливому билету Scratchers», — говорится в пресс-релизе Калифорнийской лотереи.

«Единственной задачей Калифорнийской лотереи является привлечение дополнительного финансирования для государственного образования, и это возможно только при поддержке наших игроков», — сказала представитель Калифорнийской лотереи Кэролин Беккер.

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