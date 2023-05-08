Выборы в Турции: на участке в Амстердаме возникла массовая драка 2 8.05.2023, 21:48

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Полиция Амстердама в ночь на понедельник была вынуждена вмешаться в столкновение между людьми на одном из избирательных участков, открытых для зарубежного голосования на выборах президента и парламента Турции.

Об этом пишет NOS.

Стычки начались на участке в выставочном центре RAI в Амстердаме вечером в воскресенье – последний день, когда избиратели могли отдать голос.

Представитель RAI заявил, что драка возникла между представителями двух политических партий, которые находились на участке в качестве наблюдателей – чтобы гарантировать, что голосование проходит честно. В результате голосование было невозможно.

Некоторое время полиция не вмешивалась в столкновения, но после этого развела нападавших в разные стороны и вывела их из здания. Далее правоохранители распорядились, чтобы люди заходили на участок группами, чтобы избежать подобных инцидентов.

В Нидерландах живут около 250 тысяч владельцев турецкого гражданства, которые имеют право голоса на выборах 14 мая. Для голосования были открыты участки в Амстердаме, Гааге, Девентере и Эйндховене.

На последних выборах в 2018 году в голосовании принял участие каждый третий нидерландский турок, из них почти 73% поддержали действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в Турции 14 мая состоятся президентские и парламентские выборы. Опросы общественного мнения показывают, что перед Эрдоганом стоит самый большой избирательный вызов за два десятилетия его пребывания у власти.

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