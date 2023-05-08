Коллаборанты бегут из оккупированной части Запорожской области 8.05.2023, 22:01

Предателей охватила паника.

На временно оккупированной части Запорожской области коллаборантов охватила паника – они поспешно убегают и запугивают местных жителей. Об этом сообщил спикер Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, передает «Лига».

«Надо сказать, что тут полная паника среди коллаборантов и поклонников русского мира, – в Запорожской области, на временно оккупированных территориях. Они наспех выезжают. При этом запугивают местное население – сами бегут и тех, кто оказался в вынужденной оккупации, пугают контрнаступлением Вооруженных Сил Украины», – сказал Шершень.

Он добавил, что украинцев, которые согласились на предложение оккупантов «эвакуироваться», сначала увозят в Бердянск, а потом депортируют в Россию или распределяют по районам временно оккупированного Донбасса.

«Стало известно, что на 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей», – сказал спикер ВСУ.

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