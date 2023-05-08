закрыть
8 мая 2023, понедельник, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коллаборанты бегут из оккупированной части Запорожской области

  • 8.05.2023, 22:01
Коллаборанты бегут из оккупированной части Запорожской области

Предателей охватила паника.

На временно оккупированной части Запорожской области коллаборантов охватила паника – они поспешно убегают и запугивают местных жителей. Об этом сообщил спикер Таврийского направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, передает «Лига».

«Надо сказать, что тут полная паника среди коллаборантов и поклонников русского мира, – в Запорожской области, на временно оккупированных территориях. Они наспех выезжают. При этом запугивают местное население – сами бегут и тех, кто оказался в вынужденной оккупации, пугают контрнаступлением Вооруженных Сил Украины», – сказал Шершень.

Он добавил, что украинцев, которые согласились на предложение оккупантов «эвакуироваться», сначала увозят в Бердянск, а потом депортируют в Россию или распределяют по районам временно оккупированного Донбасса.

«Стало известно, что на 9 мая оккупанты на захваченных территориях запретили массовые собрания и скопления людей», – сказал спикер ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса