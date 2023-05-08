В Варшаве назвали самый дешевый продуктовый магазин
- 8.05.2023, 22:14
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И это не Biedronka.
Самые дешевые и дорогие продуктовые сети Варшавы назвал польский отраслевой портал Dla handlu. Внимание на исследование обратил CityDog.
Специалисты сравнили цены на корзину из 50 продуктов в ведущих розничных сетях Варшавы. Если в какой-то сети нужный продукт отсутствовал, его заменяли аналогичным.
Самой дешевой в Варшаве оказалась немецкая сеть Lidl. В апреле стоимость потребительской корзины в этом магазине составила 386,24 злотого (около 235 рублей).
Сеть Biedronka заняла второе место — в ней за тот же набор продуктов придется заплатить 399,95 злотого (243 рубля).
Далее по списку идут Netto, Kaufland, Dino, Aldi и Carrefour — в них потребительская корзина стоит до 430 злотых (262 рубля).
Самыми дорогими сетями стали Żabka и Carrefour Express. За набор продуктов, который в Lidl стоит 386 злотых, там придется заплатить 585 (356 рублей) и целых 617 злотых (376 рублей) соответственно.