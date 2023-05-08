В Минске продают квартиру с очень экстравагантной отделкой 8.05.2023, 22:26

Фотофакт.

Однокомнатную квартиру для фанатов геометрии и кубизма продают в доме № 45 на столичной улице Бурдейного. Объявление заметил телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск».

Площадь квартиры 29,8 квадратных метров, санузел раздельный, балкона нет. Из достоинств — прекрасное транспортное сообщение. До станции метро «Каменная Горка» всего пять минут пешком.

Изюминка «однушки» — индивидуальная отделка комнат. Стены почти всех помещений «украшают» геометрические фигуры разных цветов.

Цена квартиры — 115,1 тыс. рублей.

«Покупайте скорее, спасите квартиру! Пока еще есть стены, которые не подверглись нападению художника», — шутит «Будни риэлтора. Минск».

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