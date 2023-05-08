Зеленский о боеприпасах для ВСУ: Есть хорошие новости 1 8.05.2023, 22:39

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Владимир Зеленский

Президент Украины собрал Ставку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть хорошие новости по поводу обеспечения украинских военных боеприпасами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеообращение главы государства.

Он сообщил, что во время заседание Ставки главнокомандующего были доклады по подготовке новых украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.

«Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать», - заявил Зеленский.

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