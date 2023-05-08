Шесть российских регионов остались без денег на счетах 1 8.05.2023, 22:54

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Без бюджетных резервов осталась и родина Шойгу.

Шесть регионов России исчерпали остатки бюджетных резервов и вошли в 2023 год с полным или практически полным отсутствием средств на счетах. Как сообщает РБК, к такому выводу пришли аналитики «Эксперт РА», проанализировав данные портала «Электронный бюджет».

Хотя в целом «денежная подушка» регионов в 2022 году увеличилась на 13% и достигла 2,28 трлн рублей, отдельные субъекты были вынуждены активно тратить накопления, а некоторые «проели» их без остатка.

Это, в частности, республика Тыва, у которой в резервах «не осталось ничего», констатирует «Эксперт РА». Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также почти все остатки направили на покрытие «дыр» в местных бюджетах.

В целом регионы завершили прошлый год с небольшим бюджетным профицитом в размере 50 млрд рублей: 50 субъектов оказались в плюсе, а 35 получили дефицит. Начиная с осени, впрочем, каждый третий регион столкнулся с недобором налогов, а пять пережили полноценный крах доходов.

Так, Тюменская область в четвертом квартале недосчиталась каждого второго рубля налогов: сборы рухнули на 48,9%. Доходы Красноярского края упали на 39%, Мурманской области — на 33%, Хакасии — на 32%, Кемеровской области — на 30%.

Основным источником проблем для региональных бюджетов стал налог на прибыль бизнеса, отмечает Александр Дерюгин, заведующий лабораторией бюджетной политики Института Гайдара: если в первом полугодии его сборы резко росли (+45%), то во втором начался спад (–30%), который ускорился до 40% в четвертом квартале.

2023 год принесет регионам новые бюджетные проблемы, полагают в «Эксперт РА». На фоне санкций против крупнейших российских компаний, отрезавших от внешних рынков металлургов, угледобытчиков и деревообрабатывающую отрасль, их дефицит по итогам года может составить 1,9 трлн рублей.

По оценкам аналитиков, на его покрытие губернаторам придется потратить около 800 млрд рублей из «подушки безопасности». «Итоги 2023 года регионы подведут, вероятно, со снижением остатков средств на счетах до 1,44 трлн рублей в связи с планируемым частичным покрытием прогнозируемого дефицита региональных бюджетов и сдержанными ожиданиями по поступлениям налоговых и неналоговых доходов», — предупреждают в «Эксперт РА».

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