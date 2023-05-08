Более 10 тысяч человек в Белграде требуют отставки чиновников 8.05.2023, 23:56

Видео.

Масштабная акция под лозунгом «Сербия против насилия» в Белграде в понедельник собрала тысячи людей, которые требовали отставки руководства и решительных действий в связи с двумя массовыми расстрелами на прошлой неделе.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на N1.

Протестующие собрались в понедельник вечером перед зданием парламента Сербии, где были объявлены их требования: увольнение всех членов медийного регулятора и закрытие СМИ, которые «способствуют насилию и аморальности», среди которых назвали проправительственные каналы TV Pink и Happy.

Также призвали к отставке министра внутренних дел Сербии Братислава Гажича и руководителя Управления безопасности и информации, бывшего главы МВД Александра Вулина. Некоторые из них также требовали, чтобы полномочия сложил и президент Александар Вучич.

Видео.

Протестующие заявили, что правительство должно выполнить их требования до пятницы, 12 мая, иначе «Сербия остановится». Также они требуют созвать заседание парламента и обсудить ответственность правительства за трагедии.

Кроме Белграда, акции «Сербия против насилия» начались и в некоторых других сербских городах. Организаторы заявили, что на улицы всего вышли более 50 тысяч человек. По подсчетам агентства AFP, в столице Сербии протестующих насчитывалось более 10 тысяч.

Напомним, на прошлой неделе в Сербии произошло два массовых расстрела – в школе в Белграде в среду и в окрестностях сербской столицы в четверг, в результате которых погибли по восемь человек. Подозреваемые в обоих случаях – соответственно 13-летний подросток и 20-летний парень – находятся под стражей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».