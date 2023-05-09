Bloomberg: Евросоюз «нацелился» на теневой флот, перевозящий российскую нефть 9.05.2023, 4:49

Кораблям могут запретить заходить в европейские порты.

Европейский Союз в 11-м пакете санкций нацелился на транспортировку российской нефти по морю так называемым теневым флотом, перевозящим сырую нефть и нефтепродукты по ценам ниже уровня, установленного странами G7, сообщает Bloomberg. Эта мера является частью более широкого пакета санкций против России.

Еврокомиссия ссылается на «резкое увеличение мошенничества и связанные с этим риски для окружающей среды» со стороны судов, пытающихся обойти ограничение цен G7 и запрет на импорт российской нефти. Кораблям, подозреваемым или обнаруженным в нарушении санкций путем осуществления перевозок или перегрузок с судна на судно, следует запретить доступ к европейским портам и шлюзам, говорится в документах Еврокомиссии, передает агентство. Также, в рамках запланированного пакета, санкции могут коснуться и тех судов, которые выключают навигационные системы и не дают отслеживать их маршрут.

Перевалки нефти с судна на судно стали ключевыми для продажи российской нефти на рынке после запрета морской транспортировки ЕС в начале декабря. Центральными точками перевалок российской нефти были Сеута (испанский анклав в северной Африке) и греческое побережье близ Каламаты.

Сейчас Россия использует огромный флот старых кораблей, чтобы обойти ограничения ЕС и G7. Поскольку многие из этих судов прослужили 20 лет, предыдущие владельцы рассчитывали продать их на металлолом. Увеличение рисков экологической катастрофы из-за использования старых танкеров обеспокоило даже ООН, выразившую свою обеспокоенность теневым флотом.

Ранее сообщалось, что в 11-й пакет санкции Евросоюза включат семь китайских компаний, которые помогают России покупать оборудование для обслуживания оружия в войне против Украины: 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments.

10 мая должны состояться обсуждения предложений Еврокомиссии по 11-му пакету санкций постоянными представителями стран-членов ЕС.

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