Под Запорожьем российские оккупанты попали по собственной РСЗО «Град» 9.05.2023, 7:36

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иллюстративное фото

После взрыва начали разлетаться снаряды.

8 мая в Сети опубликовали видео, как под Запорожьем российские оккупанты попали по собственной РСЗО «Град».

На видео видно, как посреди поля внезапно задымилась некая установка. При этом во все стороны начали разлетаться детонирующие снаряды. Один снаряд долетел до населенного пункта, расположенного в нескольких сотнях метров.

Место событий – село Нестерянка Пологовского района на оккупированной части Запорожской области.

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