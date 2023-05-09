ВСУ бьют технику российских оккупантов на левом берегу Днепра 9.05.2023, 7:47

МТ- ЛБ иллюстративное фото

Возможно, именно там начнется контрнаступление.

На Таврическом направлении (вероятно, левый берег Днепра на Херсонщине) разведчики из 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого ВСУ обнаружили и сожгли дотла спрятанную в кустах МТ-ЛБ противника. По мнению экспертов, размягчение обороны и уничтожение важных объектов россиян на юге свидетельствуют об активной подготовке к украинскому контрнаступлению, пишет «Стопкор».

Яркие кадры обнаружения и уничтожения российской «мотолыги» на южном направлении (вероятно, временно оккупированная территория Херсонщины) обнародовал 8 мая военнослужащий ВС Украины, воюющий под позывным «Турист» боец 73-го МЦСПО. На видео можно увидеть, что оккупанты прятали ценную машину в лесопосадке, однако ночью ее достал дрон Perun украинских спецназовцев.

«Моя крайняя миссия на этой неделе. Подготовка к контрнаступлению!» – подписал видеоролик военнослужащий.

Как свидетельствуют свежие публикации в «Фейсбуке»подразделения, бойцы центра выполняют сверхсложные миссии по борьбе за украинский юг – в частности, на реке Днепр.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии телеканалу «Киев 24» оценил вероятность подготовки к контрнаступлению ВСУ на Таврическом направлении.

«Наши наступательные действия уже разворачиваются. Подготовка – это тоже часть наступления. Вдоль всей линии фронта погода уже позволяет двигаться тяжелой технике. Наши войска начали проводить успешную разведку боем по некоторым направлениям. В течение месяца точно будет прорыв. Если это будет Запорожское или Херсонское направление, противодействовать россияне смогут только авиацией», – заметил он.

Об интенсивной контрбатарейной борьбе на юге свидетельствует актуальная карта FIRMS от NASA, которая за последние сутки зафиксировала более десяти очагов (вероятные прилеты) по оба берега Днепра. В частности, эпицентры мощных возгораний обнаружены в Олешковском районе (возле села Костогрызово, на окраине села Пойма, между населенными пунктами Большие Копани и Старая Маячка, вблизи Магдалиновки и т.п.).

В течение суток 7-8 мая зафиксирован ряд очагов в Олешковском районе

В то же время, оккупанты активизировали обстрелы прибрежных территорий на правобережье Херсонской области. По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 мая, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия и осуществил обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них – Змиевка, Приднепровское, Ромашковое, Янтарное, Кизомыс, Софиевка, Станислав Херсонской области и Херсон. По мнению бойцов Сил обороны, такие действия оккупантов больше похожи на агонию.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов, а также три склада боеприпасов врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».