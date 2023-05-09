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Появилось еще одно доказательство причастности Лукашенко к вывозу детей из Украины

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  • 9.05.2023, 8:01
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Появилось еще одно доказательство причастности Лукашенко к вывозу детей из Украины
фото: anadolu agency

Диктатора подставили собственные пропагандисты.

Лукашенко передал украинским детям, которых выкрали и вывезли в Беларусь с оккупированных территорий Украины, подарочные наборы с едой. Об этом рассказали в эфире госТВ.

В телесюжете отметили, что маленьких украинцев в Беларусь вывезли по проекту так называемого союзного государства и при поддержке фонда Алексея Талая. Среди них оказались дети из оккупированных Россией территорий Донецкой и Запорожской областей Украины. Их разместили в одном из оздоровительных лагерей Солигорского района Гомельской области. В последний день второй смены Алексей Талай вручил маленьким украинцам «подарки с подворья» Александра Лукашенко.

«Взаимоотношениям этих детей с Лукашенко можно позавидовать. Они не раз передавали ему приветы и слова благодарности, приходили поддержать команду на хоккей. А сегодня они принимают подарки от главы государства. Мёд, соки и морсы, шоколадки под маркой и, конечно, наша картошка — куда без того, с чем ассоциируется у всех наша страна», — сказала ведущая.

Как писал сайт Charter97.org, ОБСЕ назвала депортацию детей из Украины военным преступлением.

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