Рейдеры победы Владимир Пастухов

9.05.2023, 8:21

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Владимир Пастухов

Агрессивное язычество в одеждах цвета хаки приватизировало Голгофу.

Я думал сначала изложить это своими словами, но понял, что миссия невыполнима – нужна только прямая цитата с ленты ТАСС (о патриотической акции в Ларнаке по случаю Дня Победы):

«Здесь же российская актриса Яна Поплавская и ведущий Первого канала Александр Смол передали прибывшую из Москвы частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата членам Координационного совета российских соотечественников».

Какой сказочный косплей Благодатного огня. Интересно, чувствовали ли Поплавская и Смол себя апостолами новой церкви? Ересь «победы» обзаводится постепенно своей собственной эстетикой (естественно, контрафактной), вытесняя из вновь оцерковленных душ все, что хоть как-то связано с истинным христианством. Агрессивное язычество в одеждах цвета хаки приватизировало Голгофу.

Не в том дело, что победа не была Великой. Была – и в том числе поэтому я пишу эти строки. Уж кто-то, а я бы точно не появился на свет без нее. А в том дело, что все эти сарацины не имеют к этой победе никакого отношения. Это не наследники победы, а ее рейдеры.

Сейчас в Сети идет флешмоб в поддержку Жени Беркович (арестованная в РФ режиссер театрального спектакля «Финист ясный сокол» — прим.). Грустная сторона этой трагедии состоит в том, что благодаря Следкому я открыл для себя очень большого поэта, а мог бы и раньше. Но вот пара ее строф по случаю - для того, чтобы почувствовать разницу:

То ли новостей перебрал,

То ли вина в обед,

Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед.

Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор

За окном. У меня, говорит, к тебе,

Сереженька, разговор.

Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук,

Никогда, ничего не писать обо мне в фейсбук?

Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт,

Просто возьми и не делай этого, просит дед.

Никаких побед моим именем,

Вообще никаких побед.

Владимир Пастухов, Telegram

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