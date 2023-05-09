Рейдеры победы
- Владимир Пастухов
- 9.05.2023, 8:21
- 2,760
Агрессивное язычество в одеждах цвета хаки приватизировало Голгофу.
Я думал сначала изложить это своими словами, но понял, что миссия невыполнима – нужна только прямая цитата с ленты ТАСС (о патриотической акции в Ларнаке по случаю Дня Победы):
«Здесь же российская актриса Яна Поплавская и ведущий Первого канала Александр Смол передали прибывшую из Москвы частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата членам Координационного совета российских соотечественников».
Какой сказочный косплей Благодатного огня. Интересно, чувствовали ли Поплавская и Смол себя апостолами новой церкви? Ересь «победы» обзаводится постепенно своей собственной эстетикой (естественно, контрафактной), вытесняя из вновь оцерковленных душ все, что хоть как-то связано с истинным христианством. Агрессивное язычество в одеждах цвета хаки приватизировало Голгофу.
Не в том дело, что победа не была Великой. Была – и в том числе поэтому я пишу эти строки. Уж кто-то, а я бы точно не появился на свет без нее. А в том дело, что все эти сарацины не имеют к этой победе никакого отношения. Это не наследники победы, а ее рейдеры.
Сейчас в Сети идет флешмоб в поддержку Жени Беркович (арестованная в РФ режиссер театрального спектакля «Финист ясный сокол» — прим.). Грустная сторона этой трагедии состоит в том, что благодаря Следкому я открыл для себя очень большого поэта, а мог бы и раньше. Но вот пара ее строф по случаю - для того, чтобы почувствовать разницу:
То ли новостей перебрал,
То ли вина в обед,
Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед.
Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор
За окном. У меня, говорит, к тебе,
Сереженька, разговор.
Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук,
Никогда, ничего не писать обо мне в фейсбук?
Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт,
Просто возьми и не делай этого, просит дед.
Никаких побед моим именем,
Вообще никаких побед.
Владимир Пастухов, Telegram