закрыть
9 мая 2023, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW рассказал, зачем Путин собрал на парад лидеров Центральной Азии

6
  • 9.05.2023, 8:44
  • 8,742
ISW рассказал, зачем Путин собрал на парад лидеров Центральной Азии

Они согласились в последний момент.

Аналитики из Института изучения войны напоминают, что на парад в Москву прибыли только белорусский диктатор Лукашенко, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты четырех стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Самое интересное, что лидеры этих четырех стран только в последний момент дали добро присутствовать на параде в столице РФ, информируют в ISW.

Эксперты заявляют, что президенты Центральной Азии изначально сдержанно относились к событиям самой войны в Украине и при этом старались не идти на поводу у Кремля.

Аналитики отмечают, что Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии.

Изначально Путин не собирался принимать участие в параде, а выступление планировал сделать из своего кабинета онлайн. Теперь, когда хоть кто-то из лидеров других стран прибыл в Москву, тот готов выступить с речью вживую.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса