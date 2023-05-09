ISW рассказал, зачем Путин собрал на парад лидеров Центральной Азии

ISW рассказал, зачем Путин собрал на парад лидеров Центральной Азии6
- 9.05.2023, 8:44
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Они согласились в последний момент.
Аналитики из Института изучения войны напоминают, что на парад в Москву прибыли только белорусский диктатор Лукашенко, но и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты четырех стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Самое интересное, что лидеры этих четырех стран только в последний момент дали добро присутствовать на параде в столице РФ, информируют в ISW.
Эксперты заявляют, что президенты Центральной Азии изначально сдержанно относились к событиям самой войны в Украине и при этом старались не идти на поводу у Кремля.
Аналитики отмечают, что Путин пытается использовать парад Победы в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии.
Изначально Путин не собирался принимать участие в параде, а выступление планировал сделать из своего кабинета онлайн. Теперь, когда хоть кто-то из лидеров других стран прибыл в Москву, тот готов выступить с речью вживую.