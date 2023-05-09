закрыть
9 мая 2023, вторник, 9:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как два правителя-марионетки закончили жизнь после поездки в Москву

2
  • Александр Фридман
  • 9.05.2023, 8:52
  • 6,418
Как два правителя-марионетки закончили жизнь после поездки в Москву
Александр Фридман

Лукашенко зря не интересуется историей.

Александр Лукашенко историей не интересуется, и очень даже зря. Последние дни ходили слухи о том, что ему не здоровится, а теперь пишут, что он все-таки летит в Москву. И это при том, что исторические примеры должны были скорее предостеречь от такой поездки.

Для двух московских марионеток с подорванным здоровьем путешествия в Москву закончились и вовсе плачевно. Генсек ЦК Компартии Болгарии Георгий Димитров приехал лечиться в СССР и закончил свою жизнь в 1949 году в подмосковной Барвихе. Президент Чехословакии Клемент Готвальд простудился на похоронах Сталина и умер сразу после возвращения на родину.

Александр Фридман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников
У нас сирень, у них сирена
У нас сирень, у них сирена Ирина Халип
Война доходит до Кремля
Война доходит до Кремля Владимир Фесенко
А так топали ножками
А так топали ножками Сергей Фурса