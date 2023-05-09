Как два правителя-марионетки закончили жизнь после поездки в Москву 2 Александр Фридман

9.05.2023, 8:52

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Александр Фридман

Лукашенко зря не интересуется историей.

Александр Лукашенко историей не интересуется, и очень даже зря. Последние дни ходили слухи о том, что ему не здоровится, а теперь пишут, что он все-таки летит в Москву. И это при том, что исторические примеры должны были скорее предостеречь от такой поездки.

Для двух московских марионеток с подорванным здоровьем путешествия в Москву закончились и вовсе плачевно. Генсек ЦК Компартии Болгарии Георгий Димитров приехал лечиться в СССР и закончил свою жизнь в 1949 году в подмосковной Барвихе. Президент Чехословакии Клемент Готвальд простудился на похоронах Сталина и умер сразу после возвращения на родину.

Александр Фридман, Telegram

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