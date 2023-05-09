В Буда-Кошелеве автомобиль врезался в здание 9.05.2023, 9:13

Пострадали пять человек.

Пять человек, включая троих детей пострадали в результате ДТП на территории Буда-Кошелевского района, сообщает пресс-служба МВД.

«Вчера, 8 мая, около 20 часов 39-летний нетрезвый водитель автомобиля Opel Zafira двигался по деревне Лапичи Буда-Кошелевского района. По предварительной информации, на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на здание», – говорится в сообщении.

По информации МВД, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек.

«ДТП пострадали пятеро пассажиров: 33-летняя женщина, 35-летний мужчина, а также дети 3, 6 и 12 лет», – уточнили правоохранители.

Всех пострадавших доставили в больницу для диагностики и оказания медицинской помощи.

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