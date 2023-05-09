В Буда-Кошелеве автомобиль врезался в здание
- 9.05.2023, 9:13
Пострадали пять человек.
Пять человек, включая троих детей пострадали в результате ДТП на территории Буда-Кошелевского района, сообщает пресс-служба МВД.
«Вчера, 8 мая, около 20 часов 39-летний нетрезвый водитель автомобиля Opel Zafira двигался по деревне Лапичи Буда-Кошелевского района. По предварительной информации, на закруглении дороги мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на здание», – говорится в сообщении.
По информации МВД, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили пять человек.
«ДТП пострадали пятеро пассажиров: 33-летняя женщина, 35-летний мужчина, а также дети 3, 6 и 12 лет», – уточнили правоохранители.
Всех пострадавших доставили в больницу для диагностики и оказания медицинской помощи.