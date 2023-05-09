Победобесию пришел конец Александр Невзоров

9.05.2023, 9:18

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Александр Невзоров

Кремль бездарно и быстро израсходовал свой последний «вдохновительный» ресурс.

Победобесие, наконец, довелось до абсурда и приобрело абсолютно карикатурные формы. Это прекрасно.

Следует понимать, что ставшая мерзкой и смешной - т.н. «память о войне» перестает «работать» и больше не годится как идеологический наркотик для масс. Эта «память» становится юродством и уделом «городских сумасшедших» и фанатиков.

Именно это и произошло в России. Режим не сумел сохранить «дедов», как смысловое «оружие» и прекрасный способ оболванивания.

Потеряв пропагандистский смысл - «культ победы» в РФ очень быстро отомрет и забудется. Поддерживать его в нужном градусе - дело хлопотное и дорогое, а «просто так», не получая мощного настроенческого «выхлопа» -заниматься этим никто не будет. Как гипнотизатор масс «день победы» скончался.

Конечно, какое-то время, этот дикий лохотрон еще будет агонизировать и забавлять «колорадскими выходками» маргиналов и политических сектантов. СМИ продолжат над ними ( завуалировано) потешаться, но уже ничем, кроме сырья для анекдотов и издевательств, «день победы» уже никогда не будет.

Кремль бездарно и быстро израсходовал свой последний «вдохновительный» ресурс.

Александр Невзоров, Telegram

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