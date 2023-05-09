Политолог о КПП на границе с Россией: Лукашенко боится 9.05.2023, 9:29

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Беларусь стала прифронтовой зоной.

Историк, политический обозреватель Александр Фридман в комментарии «Филину» – о причинах введения пограничного контроля на белорусско-российской границе.

– 5 мая на въезде в Беларусь из России ввели пограничный контроль. В Госпогранкомитете журналистам заявили, что это мероприятия «в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией» – но оно начало действовать еще в январе. Как вы думаете, что на самом деле может стоять за решением белорусских властей?

– Ситуация довольно очевидная с учетом тех акций, которые продолжаются на территории России: взрывов в приграничных зонах и прочего. Думаю, новые меры безопасности связаны с тем, что режим Лукашенко боится, что подобное может иметь место и на территории Беларуси.

Тем более что в широком смысле слова Беларусь также является прифронтовой зоной. Тем более, что приближается 9 мая – проходила информация, что в этот день в России могут произойти неприятные события. Есть опасения, что кто-то проберется из РФ в Беларусь.

Посмотрите на историю с подрывом автомобиля с Захаром Прилепиным – ведь уже не первый раз случается примерно одно и тоже: украинские диверсанты (или, по крайней мере те, кем их объявляют) действуют на территории России совершенно свободно. А если граница с РФ открыта, то, понятно, они легко могут приникнуть на территорию Беларуси.

Давайте вспомним историю с якобы диверсантом СБУ, которого задержали после инцидента на аэродроме в Мачулищах. Что особенно подчеркивали власти? Что он не проник через западные рубежи Беларуси, а проник в страну с территории России. Лукашенко прямо сказал, что россияне не досмотрели.

Конечно, Украина не признается в действиях на территории РФ – это вполне понятно. Но, я не исключаю, что атака дронов на Кремль и другие акции были организованы оттуда.

Лукашенко прекрасно понимает: если такие вещи совершаются на территории ядерной державы, то подобное не постесняются совершить и на территории Беларуси. Имеющаяся информация говорит о том, что для украинских спецслужб такие действия не являются табу.

Очевидно (в том числе, из американских утечек), что они причастны к истории с инцидентом с самолетом в Мачулищах. Была информация, что Украина хотела получить у Францию цифровую карту Беларуси – ее могли бы использовать для полетов беспилотников, самолетов на ее территорию.

И позиции Киева невозможно удивляться: Беларусь ведь втянута в войну, на ее территории находятся российские войска, белорусские военные подготавливают мобилизованных из РФ.

Кстати, белорусская сторона также попала под последнюю серию взрывов в России. Мы до сих пор до конца не знаем, что произошло с белорусским составом в Брянской области. Заявлялось, что экипаж не пострадал, но его так и не показали. Такое впечатление, что историю пытаются замять.

Белорусские власти по-прежнему хотят показать, что страна является островком спокойствия и стабильности. Поэтому решение ввести 5 мая пограничный режим понятно. Лукашенко волнуется, он не хочет, чтобы что-то произошло, хочет минимизировать угрозу.

– Кажется, в России еще не прокомментировали решение белорусских властей о введении пограничного режима. Как вы думаете, какой может быть реакция Кремля?

– Думаю, что там отнеслись к решению белорусских властей с пониманием. Хотя, конечно, им неприятно, что даже Лукашенко так ведет себя, пытаясь отгородиться от России.

Кстати, несмотря на призывы Москвы, Лукашенко пока так и не осудил удар по Кремлю. Он пропал с радаров и молчит уже довольно продолжительное время. Есть информация, что Лукашенко примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве – это было бы логично: у них там с гостями совсем туго.

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