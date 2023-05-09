Турция начала массово отказывать россиянам в ВНЖ 1 9.05.2023, 9:36

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Сложности фиксируются во всех крупнейших городах.

Россияне столкнулись с проблемами с получением и продлением туристического вида на жительство в Турции. Практически во всех регионах начал резко расти процент отказов в ВНЖ, а продление проживания стало самым болезненным вопросом для большинства перебравшихся в Турцию россиян, пишет The Moscow Times.

Сложности фиксируются во всех крупнейших городах, где проживают выходцы из РФ - Стамбуле, Анталье, Кемере, Бодруме, Мармарисе и других. По словам визового консультанта из Турции, проблема носит массовый характер, а требования к документам на ВНЖ администрации города в каждом регионе могут отличаться. Сейчас многие пытаются оформить не туристический, а другие виды на жительство, например, покупают недвижимость.

О трудностях в продлении рассказали три россиянина из Бодрума, Мармариса и Анталии. По словам жителя Бодрума (самых дорогих курортов), многие вынуждены уезжать в Россию, ЕС и другие страны. Он считает, что в Бодруме наблюдается очень высокий процент отказов - близкий к 90%.

В других туристических городах Турции также осложняется ситуация с ВНЖ, местные администрации требуют для продления вида жительство гораздо больше документов - выписки из турецких банков с ежемесячными поступлениями на счёт. Обычно на семью из трёх человек это около $2000 ежемесячно.

Туристический ВНЖ был очень популярен и позволял находиться в стране до года. Для его получения ранее требовалась лишь аренда недвижимости и местная страховка.

В прошлом году россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Турции среди иностранцев, заняв четверть этого рынка. Они приобрели в Турции более 16 000 объектов — втрое больше, чем годом ранее.

Число оформленных россиянам ВНЖ составило 153 тысячи, и это также рекорд среди всех иностранных граждан в Турции.

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