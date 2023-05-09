Полк Калиновского: Слава всем, кто сражается против рашизма сегодня

Полк Калиновского: Слава всем, кто сражается против рашизма сегодня4
- 9.05.2023, 9:46
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Белорусские добровольцы помнят прошлое и смело сражаются в настоящем.
- На видео обычный украинский город Бахмут. В таком состоянии сотни городов и сел Украины встречают День победы над нацизмом в 2023-ем году, - пишет в своем официальном Telegram-канале полк имени Кастуся Калиновского.
А в России и Беларуси сейчас проходят «парады победы»: старые диктаторы что-то говорят со своих трибун, толпа радуется, вспоминая ту ужасную войну, которая унесла миллионы жизней. Хотели повторить? У вас получилось. Только подражаете не тем... Вы повторяете преступления нацистов на земле народа, который так жестоко тогда боролся против. Боролся и победил!
Полк Калиновского не предал идеалов и вместе с украинцами стоит на защите нашей общей земли и права каждого народа на самоопределение! Мы помним прошлое и бьемся сегодня!
Скоро у нас будет два дня победы, а у вас - ни одного...
Слава всем, кто сражался против нацизма тогда и слава всем, кто сражается против рашизма сегодня!