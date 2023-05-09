У Зеленского раскрыли главные особенности контрнаступления ВСУ 1 9.05.2023, 9:56

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Процесс уже стартовал.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины не стоит рассматривать как большую решающую битву, это будет ряд мер.

Это не вопрос недели или месяца, а вопрос многих событий, потому что одно может быть удачнее, а другое - менее удачным, заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, главной задачей контрнаступления является обнуление остатков морально-волевого духа российских граждан. Этот процесс уже стартовал, и россияне начали понимать, что к власти привели людей, которые наделали проблем.

- Когда мы говорим о контрнаступлении, что это будет обвально для России или наоборот - не будет никакого продвижения Украины вперед, то это выглядит, как будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье (речь о битве с «Властелина колец»), и одна битва за Гондор все решит. Так не бывает. С учетом интенсивности и масштаба войны, с учетом ресурсов, которые Россия сюда вкладывает, в том числе и мобилизованными, - это ряд мер, - сказал советник.

Напомним, что 26 апреля представительница руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что контрнаступательные действия украинской армии, которых все так ждали, уже начались. По ее словам, контрнаступление идет небыстро, но уверенно.

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