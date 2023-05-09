Роль приглашенных на бал Сатаны 6 Telegram-канал «Ник и Майк»

9.05.2023, 10:06

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В любой нормальной стране участие в этом шабаше означало бы немедленную отставку.

Мы не шутили на счет живого щита из президентов бывшего СССР, которых бункерный решил собрать на свой последний парад. Термин подхватила даже кремлевская пропаганда. Что ж, такова роль приглашенных на этот бал Сатаны. Чтобы она стала еще ярче, решили убрать на некоторое время «глав» оккупированных территорий Украины (они являются приоритетной целью) и ограничить репертуар Кобзона (суеверие и кринж).

Какие бы ни были причины изменить свои планы и приехать в Кремль (от плюшек до шантажа), вектор развития и свою зависимость они уже продемонстрировали. По природе – азиатские деспотии, все еще получающие ярлык в Кремле. Страны, которые так и остались на уровне руководства в своем советском прошлом. И хунта в этой же веселой компании. Тянет страну в прошлое и дикую азиатчину. Яркое противопоставление Дню Европы во всем цивилизованном мире.

Они уже стали соучастниками ночной ракетной атаки на Украину. К счастью, безуспешной. И ведь никто не сказал окурку, что тот не прав. А сегодня еще придется выслушивать бредни про всякие нацизмы, шовинизмы и прочие «-измы», которые применимы как раз к стране, в которую они приехали. Стране, которая исповедует рашизм. Стране, которая захватила или претендует на часть территорий гостей и не стесняется ксенофобии по отношению к их гражданам.

В любой нормальной стране участие в этом шабаше означало бы немедленную отставку. Но те, о кого сегодня вытирает ноги Кремль в страхе за свою жизнь, лишь подтвердили, что мнение народа для них - это нарисованные на «выборах» цифры в районе 80 процентов.

Впрочем, современный мир таков, что именно те, кто сегодня собрался в Кремле, в попытке себя обелить нанесут еще не один удар в спину окурку и его синепалому другу.

А сегодня уедут с позором. Но щедрой платой за то, что стали живым щитом на день.

Самое забавное, что сюрпризы будут. Но именно там, где их не ждут.

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