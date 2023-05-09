В Барановичах школьница попала в реанимацию с сильными ожогами 9.05.2023, 10:26

1,202

Загорелась от газовой плиты.

Вечером 8 мая в Барановичах школьница 2011-го года рождения была госпитализирована с сильными ожогами. Медики городской больницы передали информацию МЧС.

Как установили спасатели, девочка получила ожоги у себя дома на улице Скорины. Она прислонилась к работающей газовой плите, и на ней загорелась одежда.

К тому моменту как одежду удалось потушить, девочка сильно обгорела. В больнице у нее диагностировали ожоги I, II, IIIA степени грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, ягодиц, обеих верхних конечностей, правого бедра — всего 25% тела. Ребенок находится в реанимационном отделении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».