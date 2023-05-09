В Барановичах школьница попала в реанимацию с сильными ожогами
- 9.05.2023, 10:26
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Загорелась от газовой плиты.
Вечером 8 мая в Барановичах школьница 2011-го года рождения была госпитализирована с сильными ожогами. Медики городской больницы передали информацию МЧС.
Как установили спасатели, девочка получила ожоги у себя дома на улице Скорины. Она прислонилась к работающей газовой плите, и на ней загорелась одежда.
К тому моменту как одежду удалось потушить, девочка сильно обгорела. В больнице у нее диагностировали ожоги I, II, IIIA степени грудной клетки, передней брюшной стенки, спины, ягодиц, обеих верхних конечностей, правого бедра — всего 25% тела. Ребенок находится в реанимационном отделении.