WP: Британия готова предоставить Киеву дальнобойные ракеты 9.05.2023, 10:42

Речь может идти о Storm Shadow.

Великобритания, вероятно, готовится передать Украине ракеты с дальностью действия до 300 километров. Характеристики свидетельствуют, что речь может идти о Storm Shadow, сообщает The Wasington Post.

Как пишет газета, Международный фонд поддержки Украины (IFU) во главе с Лондоном, куда входит группа стран северной Европы и который занимается отправкой оружия на поле боя, опубликовало 2 мая запрос британского Минобороны.

Ведомство попросило союзников «выразить заинтересованность» в предоставлении Киеву ударных средств с дальностью действия до 300 км. Ответ просили предоставить в течение трех дней, пишет WP.

Неназванный британский чиновник отказался подтвердить изданию тип, сроки и количество рассматриваемого оружия. По его словам, окончательное решение еще не приняли. Технические характеристики и возможности, о которых говорится в запросе, «тесно связаны» с крылатыми ракетами Strom Shadow, сообщает WP.

«Это сообщение является существенным шагом на пути к тому, чтобы Британия сама поставляла такие боеприпасы[…] Storm Shadow можно установить на украинских самолетах советского производства и достигать территории, которую контролирует Россия», — пишет газета.

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