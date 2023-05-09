В Беларуси каршеринговые компании смогут проверять водительские права 9.05.2023, 10:42

Проверкой могут воспользоваться и организации, осуществляющие перевозки.

Действительно ли у потенциального клиента есть права, теперь смогут проверить каршеринговые компании или организации, осуществляющие перевозки. На едином портале электронных услуг доступен новый сервис — 3.06.08 «Подтверждение факта выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом». Об этом «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе Национального центра электронных услуг.

Услуга может пригодиться работодателям, чтобы убедиться в надежности выбранного кандидата при трудоустройстве в качестве водителя, перевозящего пассажиров или грузы.

Кроме того, подобный сервис поможет пресечь факт создания аккаунта в приложении каршеринговой компании пользователю, не имеющему водительского удостоверения. Не секрет, что многие клиенты каршеринга с помощью подобных уловок пытаются скрыть возраст или информацию о лишении прав.

Как рассказали в НЦЭУ, электронная услуга оказывается на основе информации АИС ГАИ. Поиск ведется по идентификационному номеру гражданина или по серии, номеру и дате выдачи водительского удостоверения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».