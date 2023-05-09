Власти итальянского городка на Сицилии заплатят по €5 тысяч тем, кто переедет туда жить 4 9.05.2023, 11:22

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Город находится недалеко от Палермо.

Для того чтобы спасти населенный пункт от депопуляции, власти городка Петралия-Сопрана заплатят по пять тысяч евро людям, которые туда переедут жить.

Об этом пишет Euronews.

В случае, если люди или семьи готовы приобрести и при необходимости отреставрировать один из 50 брошенных домов в городе, власти выплатят им денежную благодарность.

Подать заявку на получение гранта можно до 10 мая 2023 года. Для этого нужно обратиться в городской совет.

Петралия-Сопрана — это городок с населением почти три тысячи человек, расположенный неподалеку от Палермо, на горном хребте с видом на вулкан Этна.

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